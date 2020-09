Scuola: Meloni, continua a governare l'incertezza, altra dimostrazione incompetenza Azzolina e governo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo il presidente di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, "al di là del merito della vicenda continua a governare l'incertezza sulla riapertura delle scuole. Il governo - ha continuato la parlamentare - tratta con le Regioni e la domanda che continuiamo a fare è perché non abbia ritenuto di muoversi per tempo per garantire una riapertura delle scuole in sicurezza, come è stato fatto in tutti i paesi europei. Un'altra dimostrazione dell'incompetenza del ministro Azzolina e del governo Conte", ha concluso Meloni parlando in occasione di un flash mob a Bolzano di Fd'I sui temi della sicurezza e del degrado. (Rin)