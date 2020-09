Germania-Cina: ministro Esteri Maas chiede osservatori Onu per uiguri in Xinjang

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri tedesco, Heiko Maas, ha chiesto l'invio di una missione di osservatori dell'Onu in Cina per indagare sulla situazione dei diritti umani degli uiguri, minoranza musulmana che popola lo Xinjang, nel nord-ovest del paese. È quanto riferisce il settimanale “Stern”, riassumendo il contenuto della conferenza stampa che Maas ha tenuto con il ministro degli Esteri cinese, Wang Yi, oggi in visita a Berlino. “Accoglieremmo con grande favore la decisione della Cina di acconsentire a una missione di osservatori indipendenti delle Nazioni Unite di accedere ai campi” di detenzione degli uiguri, ha dichiarato Maas. Il ministro degli Esteri tedesco ha quindi aggiunto di aver “sentito” da parte di Wang “la volontà” di procedere in tale direzione. (segue) (Geb)