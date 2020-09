Germania-Cina: ministro Esteri Maas chiede osservatori Onu per uiguri in Xinjang (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La situazione degli uiguri sarà anche oggetto del dialogo tedesco-cinese sui diritti umani, che si terrà nella prossima settimana, venendo ripreso dopo essersi svolto per l'ultima volta a dicembre del 2018. Secondo diverse organizzazioni per i diritti umani, più di un milione di uiguri e altri musulmani sono detenuti nei campi di detenzione nello Xinjiang, dove sono costretti a rinunciare alla loro religione, cultura e lingua e sono sottoposti a maltrattamenti. La Cina respinge le accuse e sostiene che i campi di detenzione nello Xinjiang siano “centri educativi” per il contrasto alla radicalizzazione islamista. (Geb)