Roma: Grillo, fare database con dati cittadini che Comune possa vendere a società marketing

- Un database dei dati digitali dei romani gestito dal Comune di Roma e che possa essere ceduto alle società di marketing per aumentare gli introiti delle casse capitoline. E' la proposta del co-fondatore del M5s Beppe Grillo che in un video pubblicato sul suo blog spiega: "Se tutto il mondo converge a dire che la nuova ricchezza e i nuovi soldi sono i dati, siccome i dati li fornisco io, io sono diventato una risorsa, un cliente. Io non sono una risorsa, sono un cittadino, non sono un cliente". E poi lancia la sua proposta: "Vorrei capire se si può fare per una città come Roma un database di tutti i dati dei romani, della metropolitana, della stazione, di come si muovono. Tutti i dati dei romani in un database in mano al Comune di Roma. E ogni volta che una società di marketing vuole dei dati sui romani, paga - ha sottolineato Grillo - e questi soldi vengono redistribuiti ai romani. Sarebbe un modo di rifinanziare la Capitale d'Italia, senza gravare sul debito, anzi" la Capitale sarebbe "finanziata dai romani stessi. Un miracolo".(Rer)