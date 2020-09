Referendum: Meloni, nostra posizione è nota, abbiamo votato a favore norma su riduzione numero parlamentari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, è intervenuto sul referendum costituzionale confermativo sulla riduzione del numero dei parlamentari in programma il 20 e 21 settembre prossimi. "La nostra posizione è nota. Abbiamo votato a favore della norma sul taglio dei parlamentari", ha spiegato la leader di Fd'I, "anche se ha profili francamente dubbi" come la mancata abolizione dei senatori a vita. La parlamentare ha proseguito: "La norma è passata grazie al nostro sostegno, siamo l'unico partito che non ha prestato senatori per chiedere il referendum: a questo punto sono i cittadini che ci devono dire cose ne pensano di questa norma". Meloni ha parlato con i cronisti, a margine, in occasione del flash mob di Fratelli d'Italia dal titolo "Arrestiamo il degrado", sui temi della sicurezza e del degrado, al parco della stazione di Bolzano. (Rin)