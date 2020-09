Guinea-Conakry: Condé candidato ufficiale ad un terzo mandato, opposizione annuncia proteste (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Di fronte alla "frenesia del potere" e "a dispetto degli immensi sacrifici umani e materiali compiuti per anni" - prosegue l'Fncd - "il popolo della Guinea deve ora scegliere tra alternanza democratica e stato di diritto da un lato e la sostenibilità di un sistema costruito sulla menzogna, la divisione e lo sperpero delle risorse del Paese dall'altro". Per la coalizione, la "candidatura incostituzionale" di Condé è frutto del "triste fallimento dei dieci anni di governo" e trascinerebbe "senza dubbio la Guinea nel caos e nella desolazione desiderati dal regime". In una dichiarazione trasmessa in diretta televisiva, il partito di governo Rpg ha annunciato ieri che il capo dello Stato sarà ufficialmente candidato alla presidenza per un terzo mandato alle elezioni generali del prossimo 18 ottobre. (Res)