Frosinone: assicurazioni auto false vendute su internet, denunciato 41enne

- Ha assicurato l'autocarro acquistando su internet al prezzo di 150 euro una polizza di responsabilità civile (Rc) che però è risultata falsa. Per questo, un commerciante di Veroli ha presentato una denuncia ai carabinieri di Veroli che hanno iniziato ad indagare. La vittima dopo aver contattato un 41enne da sito internet chiedendo l’attivazione di una polizza assicurativa per il suo autocarro, ha versato la somma di 150 euro su una carta postepay a lui intestata. Ricevuta la somma il truffatore ha inviato al commerciante la documentazione relativa ad una polizza assicurativa che, da accertamenti effettuati dai militari operanti, è risultata essere falsa. Le indagini sono quindi arrivate a dare un volto al 41enne che è stato denunciato per truffa e falsità materiale commesso da privato. (Rer)