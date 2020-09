Marelli: Fiom, accordo fondamentale per salute e sicurezza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La Fiom ha siglato, ieri, la proroga dell'accordo con Marelli Europe Italia per garantire, alle delegate e ai delegati nei siti italiani del Gruppo, un pacchetto di permessi sindacali aggiuntivi durante la fase di emergenza sanitaria determinata dalla pandemia Covid-19. Tale agibilità è necessaria per assicurare le attività di confronto e monitoraggio dell'accordo firmato unitariamente il 15 aprile scorso e prorogato fino al 31 ottobre. La fase delicata che stiamo affrontando richiede l'impegno costante da parte di tutti per la tutela della salute e della sicurezza. L'accordo valorizza il ruolo e le competenze dei delegati nel confronto con la direzione aziendale, in relazione ai bisogni e alle necessità delle lavoratrici e dei lavoratori. Per la Fiom la priorità rimane quella di investire nel valore delle corrette relazioni sindacali indispensabili sempre, e ancor più fondamentali per affrontare, dopo la crisi sanitaria, quella produttiva e occupazionale del settore automotive". Lo hanno dichiarato in una nota congiunta Michele De Palma, segretario nazionale Fiom-Cgil e responsabile automotive e Simone Marinelli, coordinatore nazionale per la Fiom-Cgil di Marelli Europe.(Ren)