Libia: Di Maio atterrato in Cirenaica per colloqui con Saleh

- Il ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, Luigi Di Maio, è atterrato nel primo pomeriggio all’aeroporto internazionale Al Abraq, in Cirenaica, la regione orientale della Libia. La destinazione è Qubba, quartier generale del presidente della Camera dei rappresentanti (il parlamento libico eletto nel 2014 con un’affluenza del 18 per cento), Aguila Saleh. Si tratta della seconda tappa dell’odierna missione del capo della diplomazia italiana nel paese nordafricano. Stamane, infatti, il titolare della Farnesina si è recato a Tripoli, nella Libia occidentale, dove ha incontrato il capo del Consiglio presidenziale del Governo di accordo nazionale della Libia, Fayez al Sarraj, il presidente dell'Alto consiglio di Stato, Khaled al Mishri, e il capo della National Oil Corporation (Noc, la compagnia petrolifera della Libia), Mustafa Sanallah, oltre all’omologo Mohamed Siala. Per il capo della diplomazia italiana si tratta del primo viaggio all’estero dalla ripresa dei lavori. Il 17 agosto era stato in Tunisia. Motivo della visita in Libia la delicata situazione sul terreno e il recente accordo Sarraj-Saleh per un cessate il fuoco. “L’Italia vede con favore l’accordo raggiunto con Saleh per la promozione di un cessate il fuoco e lo sosteniamo. Crediamo anche, come diciamo da sempre, che debba cessare ogni interferenza esterna”, ha detto stamane Di Maio nell’incontro con Sarraj. (segue) (Lit)