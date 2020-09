Libia: Di Maio atterrato in Cirenaica per colloqui con Saleh (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Saleh e Sarraj, in due dichairazioni separate diffuse il 21 agosto scorso, hanno chiesto l’immediata cessazione delle ostilità e la riattivazione della produzione petrolifera. Su questi ultimi due punti, infatti, sembra esserci una convergenza pressoché totale tra i due leader libici. Entrambi hanno fatto riferimento alla sovranità libica e all’espulsione di forze straniere e di mercenari dal territorio del paese. Totale unità d’intenti – e questa è una novità – anche per quanto riguarda la ripresa della produzione petrolifera: i due comunicati parlano entrambi dell’apertura di un conto presso la Libyan Arab Foreign Bank dove saranno versati i proventi delle esportazioni petrolifere, in attesa di un accordo politico nell’ambito dei negoziati portati avanti dalle Nazioni Unite. “Agenzia Nova” aveva già anticipato lo scorso 30 giugno che la bozza che dell’intesa che prevedeva, appunto, il versamento dei fondi un conto all’interno del paese bloccato per quattro mesi. Le maggiori divergenze delle due iniziative annunciate da Sarraj e Saleh sono politiche e riguardano, in particolare, lo svolgimento delle elezioni e la forma di governo. (Lit)