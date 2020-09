Brasile: legge di bilancio 2021, crescono stanziamenti per politiche sociali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo del Brasile ha inviato ieri, 31 agosto, in parlamento la proposta di legge di bilancio per l'anno 2021. Il budget 2021 prevede un aumento degli investimenti pari al 18 per cento per il programma di sostegno al reddito delle famiglie meno abbienti, Bolsa Familia. Secondo quanto stabilito nel testo, gli stanziamenti passano dai 29 miliardi di real (4,5 miliardi di euro) per quest'anno ai 34,8 (5,3 miliardi di euro) per il 2021. Secondo il sottosegretario al Bilancio del ministero dell'Economia, George Soares, l'aumento è dovuto all'aspettativa di un aumento delle famiglie beneficiarie dei fondi previsti per il programma sociale a causa degli effetti economici della pandemia di coronavirus. Il ministero stima che il prossimo anno le famiglie che rientreranno nei criteri per ricevere gli aiuti passeranno da 13,2 milioni a 15,2 milioni. (segue) (Brb)