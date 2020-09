Libia-Ue: Borrell incontra a Tripoli il premier Governo accordo nazionale Sarraj

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Alto rappresentante della politica estera e di sicurezza dell’Unione europea, Josep Borrell, ha incontrato oggi a Tripoli il capo del Consiglio di presidenza del Governo di accordo nazionale libico (Gna) di Tripoli, Fayez al Sarraj. Lo ha riferito lo stesso Borrell in un messaggio sul suo profilo Twitter. "La Libia rimane la massima priorità per l'Ue. Accogliamo con favore il recente raggiungimento del cessate il fuoco e continuiamo a sostenere il dialogo e la risoluzione politica del conflitto in Libia”, ha dichiarato Borrell. Durante il colloquio sono state inoltre discusse le modalità per portare avanti il processo politico in Libia e tornare ai colloqui del comitato militare 5+5 e revocare il blocco petrolifero. “L'Ue sostiene fermamente il processo di Berlino, gli sforzi di mediazione e le misure di riduzione delle violenze, compreso l'embargo sulle armi, elementi chiave per porre fine al conflitto libico”, ha sottolineato Borrell. La visita del capo della diplomazia europea giunge in concomitanza con la missione a in Libia del ministro degli Affari esteri e della Cooperazione dell'Italia, Luigi Di Maio.(Res)