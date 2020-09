Giappone: coronavirus, accordo con Taiwan per riaprire frontiere per residenti a lungo termine

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dall’8 settembre il Giappone riaprirà le frontiere a residenti a lungo termine e nuovi espatriati di Taiwan, Cambogia, Laos e Myanmar, allentando gradualmente, in condizioni di reciprocità, le restrizioni imposte a causa dell’epidemia di coronavirus. A questo proposito Tokyo ha avviato trattative con 16 paesi. L’accordo con Taipei si aggiunge ai tre conclusi dal ministro degli Esteri, Toshimitsu Motegi, nelle sue recenti visite a Phnom Penh, Vientiane e Naypyidaw. Con i tre paesi del Sud-est asiatico è stata concordata una ripresa dei voli in due fasi: un “percorso di residenza” per consentire ai residenti a lungo termine di viaggiare tra i due paesi mantenendo la condizione della quarantena domiciliare di 14 giorni e, a seguire, un “percorso business” per permettere a chi viaggia per affari di condurre attività commerciali in aree limitate durante il periodo di quarantena. Il Giappone, inoltre, si è reso disponibile ad accogliere al più presto studenti cambogiani, laotiani e birmani con borse di studio del governo giapponese.(Git)