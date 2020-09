Conti pubblici: Scannapieco (Bei), bisogna agire subito sulla crescita

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Bisogna agire subito sulla crescita: non abbiamo più tempo a disposizione se vogliamo far ripartire il paese e riportare il rapporto debito/Pil sulla via della sostenibilità. Così il vicepresidente della Banca europea per gli investimenti (Bei), Dario Scannapieco, in audizione davanti alle commissioni riunite Bilancio e Politiche europee di Camera e Senato. “L’Europa sta cercando di recuperare competitività sul piano globale: in questo contesto l’Italia rappresenta il fanalino di coda in termini di crescita del Pil, con un rischio importante legato al debito pubblico”, ha spiegato. (Rin)