Milano: minaccia e perseguita l'ex compagna, arrestato 41enne

- Nel pomeriggio di ieri i carabinieri della stazione di Bresso sono intervenuti a Sesto San Giovanni dove hanno emesso un'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di un uomo italiano di 41 anni per atti persecutori e diffusione illecita di immagini personali della sua ex compagna. In particolare l'accusato è ritenuto responsabile di condotte vessatorie e minacce, nei confronti della ex fidanzata, una 34enne dal 2019 dopo la fine del loro rapporto sentimentale. Oltre alle condotte vessatorie, l'uomo ha divulgato sui social network foto in abbigliamento intimo e video personali della donna. Verso il soggetto, pregiudicato per reati contro la persona e in materia di stupefacenti, è stato sottoposto a sorveglianza speciale semplice di pubblica sicurezza e all'ammonimento del questore di Milano verso la vittima.(Rem)