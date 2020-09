Libano: governatore Salameh, Banca del Libano non potrà esaurire riserve per sussidi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Banca centrale del Libano (Bdl) non potrà più continuare a utilizzare le sue riserve obbligatorie in valuta straniera per sussidiare medicine, petrolio e frumento, quando la soglia minima sarà raggiunta. Lo ha dichiarato oggi in un’intervista all’emittente “Sky News Arabia” il governatore della Bdl, Riad Salameh, secondo il portale d’informazione libanese “Naharnet”. Il governatore della Banca centrale di Beirut ha ricordato che le riserve totali dell’ente ammontano a 19,5 miliardi di dollari, e che la Bdl continuerà a sussidiare medicine, petrolio, farina e alimenti fino a quando sarà possibile. In agosto Salameh aveva già dichiarato che la Bdl non può continuare a utilizzare le riserve di valuta straniera per finanziare il commercio. Le dichiarazioni di Salameh giungono dopo che la Banca mondiale ha stimato a 8,1 miliardi di dollari i danni totali prodotti dall'esplosione dello scorso 4 agosto. Inoltre questa mattina il ministro delle Finanze uscente del Libano, Ghazi Wazni, ha firmato contratti con tre società straniere per la revisione contabile e legale dei conti della Bdl. Tra le priorità che il nuovo primo ministro incaricato, Mustafa Adib, ha indicato per il prossimo governo ci sono anche le trattative con il Fondo monetario internazionale (Fmi) per l’assistenza finanziaria al paese. (Res)