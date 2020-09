Coronavirus: dal Comune 850mila mascherine gratuite per 50mila famiglie milanesi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A partire dal 7 settembre saranno circa 53mila i nuclei familiari cui il Comune di Milano assegnerà 850mila mascherine chirurgiche gratuite, attraverso 315 farmacie della città. L annuncia Palazzo Marino spiegando che si tratta di un accordo con la società Azienda Farmacie Milanesi S.p.A. e Federfarma Milano che prevede la distribuzione di mascherine di comunità e di altre eventuali misure di protezione a favore della cittadinanza in relazione all'emergenza epidemiologica da Covid-19. Sono oltre due milioni le mascherine (in parte provenienti da donazioni e in parte dalla protezione civile) già oggi distribuite dal Comune sia a commercianti, taxisti, rider, edicolanti, associazioni di pubblica assistenza e realtà del Terzo settore, sia consegnate direttamente a casa alle famiglie milanesi che erano seguite dal dispositivo di aiuto alimentare, a quelle a cui è stato consegnato il buono spesa, a quante vivono negli immobili Erp, gestiti da MM e Aler, e tramite i medici di medicina generale e i pediatri di libera scelta. Per l'amministrazione, viene così avviata un'ulteriore collaborazione per la distribuzione di mascherine gratuite alle famiglie che rafforza la rete dei presìdi già esistenti. L'uso delle mascherine è previsto infatti anche per i prossimi mesi, a maggior ragione con la ripresa di molte attività a settembre, prima fra tutte quella delle scuole. (segue) (Com)