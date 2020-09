Coronavirus: dal Comune 850mila mascherine gratuite per 50mila famiglie milanesi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Siamo particolarmente soddisfatti di questa iniziativa – afferma Domenico Laporta, amministratore delegato del Gruppo Admenta che gestisce le Farmacie Comunali-Lloyds Farmacie di Milano – che ha visto il coordinamento di diversi attori e la collaborazione tra pubblico/privato per un fine comune, ovvero garantire la salute dei cittadini attraverso il reperimento e l'approvvigionamento di adeguate protezioni. Ancora una volta le farmacie si dimostrano attive e partecipi nel confermare il loro ruolo fondamentale di presidio sanitario sul territorio". "Caratteristica fondamentale della rete delle farmacie è la capillarità; sono felice che per questa iniziativa siano state coinvolte tutte le farmacie di Milano – aggiunge Annarosa Racca presidente di Federfarma Lombardia – così ogni famiglia potrà essere indirizzata proprio alla farmacia più vicina a casa, seguendo il principio consolidato in questa emergenza di non impegnare i cittadini in spostamenti inutili, ma di portare l'assistenza il più vicino possibile alle persone. Le farmacie continueranno a dare servizi e a collaborare con il Comune di Milano e con tutte le Istituzioni e lo hanno ampiamente dimostrato durante questa pandemia". (segue) (Com)