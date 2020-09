Polonia: Mularczyk (PiS), stiamo finalizzando rapporto su risarcimenti di guerra tedeschi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il rapporto sull'ammontare dei risarcimenti che la Germania deve alla Polonia per le distruzioni compiute durante la Seconda guerra mondiale è in corso di finalizzazione. Lo ha detto Arkadiusz Mularczyk, deputato di Diritto e giustizia (PiS) che dal settembre 2017 guida una commissione parlamentare per la valutazione di tali danni. Secondo quanto riportato dall'agenzia di stampa "Pap", Mularczyk ha detto che è in corso la traduzione del testo del rapporto in lingua inglese e tedesca e che il suo annuncio attende una decisione politica. "Le circostanze della sua pubblicazione dipenderanno da una decisione politica. Siamo consapevoli che la sua pubblicazione è necessaria e inevitabile. Allo stesso tempo si porta appresso un grande fardello di natura internazionale e l'obbligo per la Germania di ripagare i suoi debiti storici nei confronti della Polonia", ha detto Mularczyk. "Dal dopoguerra nessuno ha compiuto ricerche sulle perdite della guerra. A parte il rapporto del 1947 non c'è stato alcuno studio complessivo e il nostro rapporto colma questa lacuna", ha precisato il deputato. Alla luce della valutazione della commissione da lui presieduta, l'ammontare dei danni che la Polonia ha subito durante il conflitto è di circa 850 miliardi di dollari. (Vap)