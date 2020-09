Ue: Scannapieco (Bei), Recovery fund opportunità da non perdere per crescere

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Recovery fund rappresenta un’opportunità unica per accelerare sulla crescita, che non possiamo mancare. Così il vicepresidente della Banca europea per gli investimenti (Bei), Dario Scannapieco, in audizione davanti alle commissioni riunite Bilancio e Politiche europee di Camera e Senato. “Se l’Italia saprà dimostrare di avere la capacità di crescere eliminando così il tetto alla sua crescita, il mercato potrà fare un rating del merito di credito italiano e ci saranno effetti positivi a catena”, ha spiegato, aggiungendo che sembra esistere un “tetto” alla capacità dell’Italia di crescere derivante dall’incertezza politica e normativa e dai difetti della pubblica amministrazione. (Rin)