Repubblica Ceca-Cina: Ue, spetta ai due Paesi affrontare questioni diplomatiche

- Spetta la Repubblica Ceca e alla Cina affrontare la questione diplomatica nata tra i due paesi con la dichiarazione di ieri del ministro degli Affari Esteri di Pechino, Wang Yi, che ha detto che il presidente del Senato ceco, Milos Vystrcil, "pagherà un alto prezzo" per aver svolto una visita a Taiwan. Lo ha detto il portavoce della Commissione europea, Peter Stano. "Abbiamo visto le dichiarazioni", ha detto Vystrcil. "Non è qualcosa che ci fa piacere vedere in diplomazia, ma sta alla Repubblica Ceca e alla Cina affrontare la questione", ha aggiunto. (segue) (Beb)