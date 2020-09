Repubblica Ceca-Cina: Ue, spetta ai due Paesi affrontare questioni diplomatiche (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le dichiarazioni bellicose del ministro degli Esteri della Cina Wang Yi sono un'ingerenza negli affari interni della Repubblica Ceca, ha replicato ieri il presidente del Senato ceco Milos Vystricil alle parole del ministro a proposito della visita che lo stesso Vystrcil sta svolgendo a Taiwan. "Siamo un Paese libero che cerca di avere buone relazioni con tutti e credo che ciò continuerà anche in futuro, indipendentemente dalle affermazioni del ministro. Lasciatemelo ripetere: questa visita non ha l'obiettivo di sfidare politicamente nessuno", ha detto Vystrcil, secondo quanto riportato dall'agenzia di stampa "Ctk". Sulla questione è intervenuto anche il ministro degli Esteri di Praga Tomas Petricek, il quale ha detto che il suo governo non ha supportato la visita del presidente del Senato a Taiwan, ma ciò non toglie che le parole di Wang Yi sono eccessive e richiedono un chiarimento. "Mi aspetto che la Cina ci dia delle spiegazioni. Il viaggio ovviamente avrà un impatto sulle relazioni con Pechino, ma credo si sia superato un limite", ha dichiarato Petricek. (segue) (Beb)