Repubblica Ceca-Cina: Ue, spetta ai due Paesi affrontare questioni diplomatiche (3)

- Il presidente del Senato della Repubblica Ceca Milos Vystrcil "pagherà un alto prezzo" per il viaggio che sta compiendo a Taiwan. E' questa l'espressione forte usata dal ministro degli Esteri cinese Wang Yi oggi. "Il governo e il popolo cinesi non manterranno un atteggiamento lassista e non staranno a guardare. Ci sarà un alto prezzo da pagare per questo comportamento miope e per questo opportunismo politico", ha detto il ministro. Wang Yi ha parlato di "un'aperta provocazione" da parte del presidente del Senato ceco, senza tuttavia definire la reazione a cui sta pensando Pechino. Il presidente del Senato della Repubblica Ceca, Milos Vystrcil, ha cominciato sabato scorso una visita a Taiwan a lungo preannunciata. Nel corso della visita, secondo quanto riferisce l'ufficio di Vystrcil in una nota, la delegazione ceca incontrerà il presidente Tsai Ing-wen e altri alti funzionari di Taipei. "Taiwan e la Repubblica Ceca condividono entrambi i valori universali di democrazia, libertà e diritti umani", ha dichiarato questa settimana ai giornalisti Johnson Chiang, capo dell'Ufficio per gli affari europei del ministero degli Esteri di Taiwan. (segue) (Beb)