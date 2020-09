Conti pubblici: Scannapieco (Bei), crescita non è opzione ma necessità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La crescita non è più un’opzione ma una necessità. Così il vicepresidente della Banca europea per gli investimenti (Bei), Dario Scannapieco, in audizione davanti alle commissioni riunite Bilancio e Politiche europee di Camera e Senato. “Senza un percorso di crescita concreto il livello del debito rischia di diventare incontrollabile, soprattutto a fronte di una revisione della politica monetaria da parte della Bce”, ha spiegato. (Rin)