Speciale difesa: Mali, l'Algeria vuole evitare i peggiori scenari ai suoi confini meridionali

- L’Algeria sta moltiplicando gli sforzi diplomatici per trovare una soluzione alla crisi che sta scuotendo il suo vicino meridionale: il Mali. Il colpo di stato del 18 agosto a Bamako ha privato Algeri di un suo forte alleato, il deposto presidente Ibrahim Boubacar Keita, nella guerra contro i gruppi armati jihadisti che controllano ampie porzioni del nord, vicino ai confini meridionali dell'Algeria. Il ministro degli Esteri algerino Sabri Boukadoum è rientrato domenica 30 agosto da una missione ufficiale in Mali, dove tra venerdì e sabato ha tenuto numerosi incontri con le parti in conflitto, incluso il capo del Consiglio militare al potere, il colonnello Assimi Guetta, nominato ufficialmente capo dello Stato in sostituzione di Keita. Durante la sua visita a Bamako, il ministro Boukadoum ha spiegato ai nuovi leader maliani che il ritorno alla legittimità costituzionale è una garanzia per la stabilità di un Paese africano dilaniato dalle violenze interne. L'Algeria, che condivide con il Mali ben 1.329 chilometri di confine, ha spiegato ai membri del Comitato nazionale per la salvezza del popolo (Cnsp) che l’assenza di un regime costituzionale può portare il Paese in una situazione di caos, soprattutto nella regione del Nord. (Ala)