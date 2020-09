Speciale difesa: Libia, esplosione al campo Yarmouk a Tripoli

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il campo di Yarmouk a Tripoli, sotto il controllo del Governo di accordo nazionale libico (Gna), ha registrato una forte esplosione il 31 agosto. Secondo il sito web giordano “Al Bawab”, il campo è il quartier generale di una serie di fazioni e di combattenti siriani portati dal governo turco in Libia. Testimoni oculari della zona hanno riferito che l'eco di una forte esplosione è stato udito in tutte le aree intorno al campo, mentre si è visto del fumo salire da un edificio all'interno di Yarmouk, ma non sono disponibili informazioni sulla natura della deflagrazione e se ci sono vittime. (Lit)