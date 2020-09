Speciale difesa: sondaggio "Military Times", popolarità di Trump in calo negli ambienti militari Usa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo l'ultimo sondaggio effettuato dalla rivista statunitense "Military Times", il favore del presidente Donald Trump negli ambienti militari sarebbe in calo rispetto all'opinione sul suo operato registrata all'inizio della sua presidenza, con una percentuale di insoddisfatti pari al 49,9 per cento rispetto al 37 per cento di inizio mandato. Nel sondaggio, che ha coinvolto 1.018 militari tra la fine di luglio e la fine di agosto, inoltre, il 42 per cento degli intervistati ha dichiarato di disapprovare "fortemente" i risultati del mandato di Trump ed il 38 per cento si è dichiarato soddisfatto. Quest'ultimo dato appare in calo rispetto all'ultimo sondaggio di fine 2019, nel quale poco meno del 42 per cento degli intervistati si era detto contento dell'operato del candidato repubblicano. In un sondaggio condotto all'inizio della presidenza Trump, il 46 per cento dei militari aveva espresso un'opinione favorevole della sua azione, contro il 37 per cento di detrattori. Nonostante il calo di favore, tuttavia, la popolarità di Trump nel sondaggio rimane migliore di quella dell'ex presidente Barack Obama: in un sondaggio della rivista di settore risalente a gennaio del 2017 quest'ultimo ha ottenuto un punteggio favorevole del 36 per cento e uno sfavorevole del 52 per cento. I sondaggi del "Military Times" coinvolgono membri delle truppe in servizio in collaborazione con l'Istituto per i veterani e le famiglie militari (Ivmf) della Syracuse University. Lo studio tiene conto di un margine di errore pari al 2 per cento. (Nys)