Sardegna: operativo il sito web per richiedere il bonus idrico emergenziale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È operativo da oggi il sito www.bonusacqua.it dedicato agli utenti di Abbanoa che hanno diritto al bonus idrico emergenziale disposto dall'Ente di governo dell'Ambito della Sardegna. Il bonus è destinato a supportare i nuclei familiari colpiti dalla crisi economica determinata dal Covid-19, quali le famiglie che hanno visto ridotte le loro possibilità di lavoro o persone che hanno perso l'occupazione. L'agevolazione prevede un taglio nelle bollette di 50 euro per ogni componente del nucleo familiare. Oltre alla residenza in uno dei Comuni gestiti da Abbanoa, i requisiti per l'assegnazione del bonus prevedono che il richiedente abbia un indicatore dell'Isee corrente non superiore alla soglia di 15 mila euro che si innalza a 20 mila euro nel caso di famiglie numerose (con almeno 3 figli a carico). Le richieste dovranno essere presentate entro il prossimo 30 settembre. (segue) (Rsc)