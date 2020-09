Sardegna: operativo il sito web per richiedere il bonus idrico emergenziale (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Attraverso il sito www.bonusacqua.it la richiesta può essere inoltrata ai Comuni a seguito a una semplice procedura di registrazione e compilazione on line. L'utente dovrà inviare in allegato oltre alla copia dell'Isee corrente, la copia di una bolletta Abbanoa riferita all'utenza domestico residente per la quale si richiede il bonus unitamente alla copia di un valido documento di identità. Il sistema inoltrerà la richiesta al Comune di residenza dell'utenza interessata, a cui spetterà il compito di prendere in carico le domande e verificare i requisiti di ammissione. In alternativa alla procedura on line, il sito mette a disposizione un modulo da scaricare, compilare e inviare all'amministrazione comunale tramite PEC, raccomandata o consegna a mano. "Il Comitato istituzionale d'ambito dell'Egas ha stanziato per il bonus emergenziale 8 milioni di euro – spiega il presidente dell'Ente, Fabio Albieri – contiamo di garantire l'agevolazione a quanti più nuclei familiari ne abbiano diritto. Il nuovo sito, insieme a una campagna di comunicazione su social, media tradizionali e nuovi media, nasce proprio con questo obiettivo: facilitare l'accesso al bonus e, nel contempo, agevolare i Comuni nella raccolta delle richieste attraverso il sistema on line". (Rsc)