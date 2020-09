Spagna: Casado (Pp), nessun negoziato su Bilancio finchè Podemos sarà alleato di governo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il leader del Partito popolare spagnolo (Pp), Pablo Casado, parteciperà all'incontro di domani con il primo ministro Pedro Sanchez per ascoltare le proposte del governo ma non negozierà il prossimo Bilancio generale fino a quando il premier non "romperà" con Podemos, principale alleato di governo. Casado, in un'intervista televisiva ad "Antena3", ha evidenziato che se ciò avverrà, il Pp "potrà sedersi e parlare di bilanci", lamentando, tuttavia, che il premier non lo abbia mai chiamato negli ultimi 5 mesi, particolarmente duri per il paese a causa della pandemia del coronavirus. In risposta al ministro dell'Economia, Nadia Calvino, che ieri ha indicato come la Spagna sia in ripresa economica, il leader del Pp ha sottolineato che "ha perso tre volte più posti di lavoro rispetto al resto dei paesi dell'Ue" ed il governo di Madrid "ha fatto il contrario di quello che andava fatto". (Spm)