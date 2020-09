Ue: Gentiloni, con Next Generation Eu possiamo dare ritmo e forza alla ripresa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Next Generation Eu è lo strumento con cui possiamo dare ritmo e forza alla ripresa. Così il commissario europeo all’economia, Paolo Gentiloni, davanti alle commissioni riunite Bilancio e Politiche europee di Camera e Senato. “Non si tratta solo di tornare rapidamente alla situazione di prima, ma di utilizzare questa crisi e le risorse messe a disposizione per riconvertire le economie europee in una direzione di maggiore sostenibilità, resilienza e competitività”, ha detto. (Rin)