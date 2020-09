Scuola: Fornaro (Leu), oggi si riprende ma strada ancora lunga e in salita

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oggi le scuole riprendono l'attività ma la strada da percorrere per arrivare il 14 settembre a una riapertura in sicurezza e con didattica in presenza è ancora lunga e in salita, anche perché ogni istituto ha i suoi problemi e le sue peculiarità. Lo afferma il capogruppo di Liberi e Uguali alla Camera, Federico Fornaro. "Per arrivare all'obiettivo - dichiara in una nota - è necessario proseguire nello sforzo di collaborazione istituzionale a tutti i livelli che ha già portato ad approvare in modo unanime i protocolli per la riapertura e per i trasporti. Un ringraziamento va ai direttori didattici, ai professori, al personale scolastico e a tutti coloro che da giorni stanno lavorando, nell'interesse primario del bene pubblico rappresentati dalla scuola e dagli studenti", conclude Fornaro.(Com)