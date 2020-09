Libia: Di Maio, l'Italia sostiene accordo Sarraj-Saleh

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Italia "accoglie con favore e sostiene" l'accordo per la promozione di un cessate il fuoco raggiunto dal presidente della Camera dei rappresentanti di Tobruk (l’organo legislativo della Libia eletto nel 2014 che si riunisce in Cirenaica), Aguila Saleh, e dal presidente del Consiglio presidenziale del Governo di accordo nazionale (Gna) della Libia, Fayez al Sarraj, lo scorso 21 agosto. Lo ha detto oggi, secondo quanto si apprende, il ministro degli Affari esteri e della cooperazione internazionale, Luigi di Maio, in un incontro con Sarraj. “L’Italia vede con favore l’accordo raggiunto con Saleh per la promozione di un cessate il fuoco e lo sosteniamo. Crediamo anche, come diciamo da sempre, che debba cessare ogni interferenza esterna”, ha detto ancora il capo della diplomazia italiana. Per il titolare della Farnesina, atterrato questa mattina a Tripoli, si tratta del primo viaggio all’estero dalla ripresa dei lavori. Diversi i temi in agenda: dalla crisi interna al Governo di accordo nazionale, dopo il recente scontro tra il premier Sarraj e il ministro dell’Interno Fathi Bashaga, alla trattativa di pace con l’est, a seguito delle recenti aperture del Consiglio presidenziale di Tripoli e del parlamento libico eletto nel 2014 e che si riunisce in Cirenaica. Spazio anche alla ripresa della produzione petrolifera che dovrebbe essere garantita da un accordo - anticipato da “Agenzia Nova” a fine giugno - per versare i proventi delle esportazioni un conto “comune” bloccato fino al raggiungimento di un’intesa più ampia. (Lit)