Coronavirus: grazie a donazioni a ospedale di Bergamo arriva macchina per oltre 1.000 tamponi al giorno

- Si chiama "Panther" ed è il più recente sistema di processazione di tamponi che da questo mese consente al laboratorio di microbiologia e virologia dell’Asst Papa Giovanni XXIII di gestire fino a 1.000 tamponi al giorno in modalità fortemente automatizzata ed efficiente. Una tecnologia di cui l’ospedale di Bergamo - spiega una nota - è l’unico centro pubblico in Lombardia a essere dotato. “È grazie alle donazioni raccolte durante l’emergenza Covid - spiega Maria Beatrice Stasi, direttore generale dell’Asst Papa Giovanni XXIII - che abbiamo acquisito il Panther in formula ‘noleggio’. Questo sistema ha un duplice valore: arricchisce la capacità diagnostica del Papa Giovanni XXIII e ne incrementa l’applicazione immediata, perché ci permette di salire dai 500 tamponi eseguiti fino ad ora a un totale di ben 1.000 tamponi al giorno. Un potenziamento tecnologico e una grande opportunità per il team della microbiologia, che si arricchirà anche di due biologi recentemente assunti. Un’organizzazione che ci consente di garantire la gestione del boom dei test di questo periodo e la massima precisione e sicurezza ai nostri pazienti, contribuendo in modo sostanziale al programma di screening regionale”. Il nuovo strumento va ad aggiungersi alle tre differenti piattaforme diagnostiche per l'attività di diagnosi di infezione da SARS-CoV-2 che garantivano in media 400 tamponi al giorno, con picchi fino a 650. (segue) (com)