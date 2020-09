Coronavirus: grazie a donazioni a ospedale di Bergamo arriva macchina per oltre 1.000 tamponi al giorno (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Grazie all’organizzazione del personale – spiega Fabio Pezzoli, direttore sanitario dell’Asst Papa Giovanni XXIII - il laboratorio di microbiologia può svolgere attività diagnostica virologica su tampone nasofaringei 24 ore su 24 tutti i giorni della settimana. Fin dall’inizio dell’emergenza abbiamo rafforzato e riorganizzato il personale e introdotto la telerefertazione che consente la gestione praticamente in tempo reale dei test molecolari, con esiti disponibili in media entro 24 ore, spesso anche meno”. Tra fine aprile e maggio, per far fronte alle tante richieste di test in ambito epidemiologico sono stati validati dal laboratorio di microbiologia più di 4 mila test sierologici eseguiti nel laboratorio di analisi chimico cliniche in modo da poter sfruttare l’automazione già presente in questo laboratorio e ridurre i tempi di gestione manuali. Con l’estate i test sono tornati alla gestione dal laboratorio di microbiologia. “Il Dipartimento di medicina di laboratorio – conferma il direttore Andrea Gianatti - ha affrontato l'emergenza Covid-19 da subito con grande disponibilità e collaborazione. Abbiamo coinvolto tutto il personale in modo coordinato, unendo esperienze e competenze acquisite trasversalmente nei laboratori e ridistribuendo le risorse umane al fine di ottimizzare i processi diagnostici”. (segue) (com)