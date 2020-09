Coronavirus: grazie a donazioni a ospedale di Bergamo arriva macchina per oltre 1.000 tamponi al giorno (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In totale, da marzo ad oggi nei laboratori del Papa Giovanni sono stati processati oltre 62 mila tamponi ed eseguiti più di 28 mila test sierologici. Solo tra luglio e agosto gli operatori del Papa Giovanni hanno eseguito più di 20 mila test, tra prelievi ematici e tamponi, per l’attività ordinaria di sorveglianza sanitaria ai pazienti e agli operatori (più di 200 a settimana) e nell’ambito dei diversi progetti di screening (follow up dei pazienti dimessi o transitati dai pronto soccorso del Papa Giovanni, indagine di sieroprevalenza promossa dal Ministero, progetto per la sorveglianza degli operatori del terzo settore della provincia di Bergamo che collaborano con Areu, campagna di Regione Lombardia per gli abitanti della Val Seriana, attività di sorveglianza di Ats Bergamo, screening preventivo per il personale scolastico del territorio bergamasco e indagini per chi rientra dall’estero). “Il contributo che il Papa Giovanni XXIII sta dando alla sorveglianza sanitaria per il Covid-19 sul territorio provinciale è assolutamente decisivo – conclude Maria Beatrice Stasi, direttore generale dell’Asst Papa Giovanni XXIII -. Un lavoro ingente per il quale è doveroso ringraziare tutto il personale medico e infermieristico, tecnico e amministrativo impegnato in queste settimane a garantire un'attività straordinaria che si affianca a quella clinica ordinaria”. (com)