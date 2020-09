Bielorussia: Lukashenko, non ci sarà nessuna guerra civile nel paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Bielorussia, Alekandr Lukashenko, ha assicurato che nel paese non si giungerà in alcun modo ad una guerra civile. "Non preoccupatevi, questo non accadrà", ha dichiarato il presidente bielorusso, in un incontro con i residenti della città di Baranovichi. Le massicce proteste dell'opposizione sono iniziate in tutta la Bielorussia il 9 agosto, dopo le elezioni presidenziali. Secondo i dati della Commissione elettorale centrale, sono state vinte per la sesta volta da Lukashenko, che ha ottenuto l'80,1 per cento dei voti. L'opposizione ritiene invece che a vincere le elezioni sia stata Svetlana Tikhanovskaya. (Rum)