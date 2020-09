Commercio: Gasparri-De Micheli, follia apertura Ztl a Roma condividiamo protesta

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ripristino delle Zone a traffico limitato (Ztl) nel centro di Roma è considerata "una follia" dal senatore Maurizio Gasparri, commissario del coordinamento Forza Italia Roma Capitale e Francesco De Micheli coordinatore Forza Italia I Municipio. "Ennesimo errore della Raggi nemica di Roma -dicono entrambi in una nota congiunta-. Forza Italia condivide la protesta di commercianti e ristoratori devastati dalla crisi in atto. Al Coronavirus si sono aggiunti il conseguente crollo del turismo e l'abuso di smart working. Chiudere il centro è una autentica follia, che dimostra la totale estraneità dei grillini alla vita reale della città. Chiediamo la cancellazione immediata di questa decisione, interventi a sostegno delle categorie colpite, la cancellazione di ogni onere per i residenti nella Ztl costretti a pagare una tassa solo per il rientro a casa. La Raggi -conclude la nota- è peggio di Attila". (Com)