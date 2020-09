Scuola: Ascani (Pd), è un nuovo inizio, tra i più complessi di sempre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "È un nuovo inizio, tra i più complessi di sempre. Con l’impegno di tutti e di ciascuno restituiremo a bambine e bambini, ragazze e ragazzi, il pieno diritto all’istruzione, perché non perdano più neppure un’ora di lezione". Lo scrive su Facebook la viceministra dell'Istruzione, Anna Ascani, nel giorno di riapertura delle scuole per i corsi di recupero. "Inizia per tanti con l'emozione del tornare a scuola che si somma al timore, legittimo, per un virus che è ancora tra noi e che richiede attenzione e massima prudenza", aggiunge Ascani. "Ci sarà molto da fare, anche nei prossimi giorni, ma oggi è giusto spendere qualche minuto per fare dei ringraziamenti - prosegue la viceministra -. Grazie alle Regioni che hanno messo da parte il colore politico e la campagna elettorale per fare spazio al lavoro di squadra e grazie agli enti locali che, in tempi brevissimi, hanno realizzato i lavori che servono alla ripartenza. Grazie - prosegue - a tutto il personale dell'Amministrazione, centrale e periferica, che in questi mesi ha lavorato per assicurare la ripresa delle attività scolastiche in presenza. Grazie ai dirigenti scolastici che si sono improvvisati tecnici per verificare dati e misurare capienze per garantire la sicurezza". (segue) (Rin)