Ue: Gentiloni, ci aspettiamo bozze dei piani nazionali entro metà ottobre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tra gli strumenti previsti nel quadro del Next generation Eu il più importante è la Recovery and resilience facility, da impiegare sulla base dei Piani nazionali di ripresa e resilienza. Così il commissario europeo all’economia, Paolo Gentiloni, in audizione davanti alle commissioni riunite Bilancio e Politiche europee di Camera e Senato. “La Commissione incoraggia a presentare questi piani nazionali alla metà di ottobre, entro cui ci aspettiamo la definizione di bozze, obiettivi generali, linee di intervento e priorità che consentano l’avvio di un dialogo tra le Commissione e i diversi paesi, e a questi ultimi di basare su questi piani il loro confronto con amministrazioni locali, Regioni e parti sociali”, ha spiegato. (Rin)