Giustizia: Sisto (FI), da oggi via libera al "Grande Fratello Trojan"

- Il deputato e responsabile Giustizia e Affari costituzionali di Forza Italia Francesco Paolo Sisto rileva che "è stata l'ultima notte della libertà e delle garanzie" perché, spiega in una nota, "oggi, con l'entrata in vigore della riforma delle intercettazioni, si apre ufficialmente l'era del Grande Fratello 'Trojan'. L'intrusione nelle vite dei cittadini sarà la regola - preannuncia - calpestando in una botta sola numerosi principi costituzionali e ogni forma di buon senso. Sarà un lascito pesantissimo della malaugurata esperienza pentastellata, da cui esce gravemente compromesso quel Pd che sta accettando di tutto e di più pur di restare abbrancato al governo. Quanto al ministro Bonafede, è qui riuscito nel difficile compito di varare una riforma peggiore della precedente, smantellando - conclude Sisto - puntigliosamente lo Stato di diritto in nome del più becero giustizialismo populista". (Com)