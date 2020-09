© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I piani nazionali per la ripresa non saranno redatti a Bruxelles, né tantomeno imposti dalle autorità europee. Lo ha ribadito il commissario europeo all’economia, Paolo Gentiloni, in audizione davanti alle commissioni riunite Bilancio e Politiche europee di Camera e Senato. “I Piani saranno proposti dai 27 paesi ma deve essere chiaro che la Commissione non è un intermediario finanziario”, ha detto. (Rin)