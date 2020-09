Ue: Gentiloni, con Sure concluso in poco tempo lavoro che si protraeva da anni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con il Sure siamo riusciti a concludere in poche settimane un lavoro che nelle istituzioni europee si protraeva da anni. Così il commissario europeo all’economia, Paolo Gentiloni, in audizione davanti alle commissioni riunite Bilancio e Politiche europee di Camera e Senato. “Il meccanismo sostiene senza modificarli schemi già esistenti nei diversi paesi, che mirano ad evitare in un momento di crisi che le persone vengano licenziate: un incremento della disoccupazione c’è, ma è molto più contenuto rispetto a quanto previsto”, ha spiegato. (Rin)