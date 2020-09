India-Cina: confini contesi, nuovi colloqui militari dopo ultime tensioni nel Ladakh

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Esercito indiano ha intrapreso una controffensiva lungo la linea di controllo effettiva (Lac), la zona di confine contesa tra India e Cina, in corrispondenza del Ladakh orientale, dopo i “movimenti militari provocatori” dell’Esercito cinese tra il 29 e il 30 agosto sulla riva meridionale del lago Pangong. Lo riferisce la stampa indiana. Secondo le indiscrezioni, le truppe indiane si sono posizionate sulle alture sul proprio lato della Lac per monitorare gli spostamenti di quelle cinesi; i due eserciti sono entrambi equipaggiati con armi pesanti e la situazione è molto tesa nell’area di Chusul. Proprio a Chusul sono in corso colloqui tra alti ufficiali, focalizzati sulla situazione intorno al lago Pangong. Secondo l’ambasciata cinese in India, invece, le truppe indiane hanno oltrepassato la Lac, violando gli accordi. Oggi il consigliere Ji Rong, portavoce dell’ambasciata, ha espresso la protesta di Pechino per la presunta violazione, esortando la controparte ad astenersi da iniziative che possano complicare la situazione. I ministri degli Esteri dei due paesi, l’indiano Subrahmanyam Jaishankar e il cinese Wang Yi, potrebbero incontrarsi in Russia, a Mosca, a margine della riunione ministeriale dell’Organizzazione per la cooperazione di Shanghai (Sco), in programma il 10 settembre. Jaishankar non ha ancora confermato la sua presenza. (segue) (Inn)