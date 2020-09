India-Cina: confini contesi, nuovi colloqui militari dopo ultime tensioni nel Ladakh (7)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli ultimi colloqui militari si sono svolti il 2 agosto. Non ci sono comunicati ufficiali, ma stando a quanto trapelato sulla stampa indiana, nel quinto incontro l’India ha ribadito la sua richiesta di un completo disimpegno dalle rive del lago Pangong, dall’area di Gogra (punto di pattugliamento 17a) e dalle pianure di Depsang, ovvero il ritorno allo status quo di aprile, prima che si riaccendessero le frizioni. Un punto critico è la presenza di truppe cinesi sul Finger 4, una delle otto scogliere del lago Pangong, mentre l’India, che rivendica quel territorio, ne chiede l’arretramento fino al Finger 8, distante circa quattro chilometri. I media di entrambi i paesi hanno segnalato che da ambo le parti gli aerei caccia più avanzati – i Rafale per l’Aeronautica indiana e i J-20 per quella cinese – sono stati inviati nelle basi più vicine ai confini. Secondo le indiscrezioni, da entrambi i lati in prossimità della sezione del Ladakh orientale della Lac ci sarebbero 30 mila militari. (Inn)