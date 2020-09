Montenegro: Ue, elezioni competitive e trasparenti, ma squilibrata copertura mediatica (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Attendiamo ora la costituzione di un nuovo Parlamento e la formazione di un nuovo governo che continui il costante cammino del Montenegro verso l'Ue", hanno scritto l'Alto rappresentante e il commissario Ue nella dichiarazione congiunta. "Il Montenegro è a buon punto nel processo di adesione all'Ue e i mesi a venire devono essere utilizzati per approfondire e accelerare le riforme politiche ed economiche, in particolare nel settore dello Stato di diritto", hanno aggiunto. "L'Unione europea è pienamente impegnata a continuare a sostenere il processo di adesione del Montenegro all'Ue e la ripresa economica dopo la crisi del Covid 19, anche attraverso il prossimo piano economico e di investimenti per i Balcani occidentali", hanno concluso Borrell e Varhelyi. (Beb)