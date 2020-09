Cultura: Regione Lazio, record di presenze ad agosto per le Grotte di Pastena e Collepardo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Anche per il 2020 si conferma il grande interesse da parte del pubblico per le Grotte di Pastena e Collepardo che hanno registrato oltre 13 mila presenze solo nel mese di agosto con un notevole incremento di visitatori rispetto ad agosto 2019: la Grotte di Pastena vedono una crescita di pubblico del 18 per cento con oltre 8 mila visitatori, mentre le Grotte di Collepardo e il Pozzo d’Antullo, con circa 5 mila visitatori, hanno registrato un aumento delle presenze di quasi il 90 per cento rispetto allo scorso anno. È quanto si legge in una nota della Regione Lazio. "I dati positivi registrati nel 2020 confermano che le Grotte di Pastena e Collepardo rappresentano un patrimonio unico da promuove e valorizzare. In questo senso, l’impegno della Regione Lazio per questi straordinari geositi non si ferma e siamo convinti che, in piena sinergia con i comuni del territorio, possano continuare a essere un importante attrattore di sviluppo economico e turistico per tutta l’area", dichiara il capo di Gabinetto della Regione Lazio, Albino Ruberti. Dopo la chiusura di quattro mesi a causa del Covid-19, con la riapertura del 3 luglio 2020, spiega il comunicato della Regione , "i due suggestivi siti speleologici in provincia di Frosinone, hanno registrato un notevole incremento delle richieste e delle presenze anche nei giorni infrasettimanali portando il dato complessivo di presenze a +34 per cento rispetto allo stesso periodo del 2019. Numeri importanti che confermano il segno positivo della gestione regionale delle Grotte, partita il 20 luglio 2018 in seguito a un accordo sottoscritto tra la Regione Lazio, il parco naturale regionale dei Monti Ausoni e lago di Fondi e i comuni di Pastena e di Collepardo". (segue) (Com)