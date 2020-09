Ue: Gentiloni, Mes è fondamentale e senza condizionalità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Mes ha il fondamentale obiettivo di rafforzare la resilienza dei sistemi sanitari, e le condizionalità macroeconomiche che hanno caratterizzato l’azione del Meccanismo nel corso delle precedenti crisi sono state eliminate. Così il commissario europeo all’economia, Paolo Gentiloni, in audizione davanti alle commissioni riunite Bilancio e Politiche europee di Camera e Senato. “Si tratta di uno strumento cruciale per la strategia di ripresa, e nei prossimi mesi bisognerà lavorare per costruire un equilibrio tra responsabilità nazionale e coordinamento europeo”, ha detto. (Com)