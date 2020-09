Germania: l'aeronautica assume la sorveglianza dello spazio aereo Nato nel Baltico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Da oggi per i successivi otto mesi, la 71ma squadriglia tattica dell'aeronautica tedesca “Richthofen” sorveglierà con sei caccia multiruolo Eurofighter lo spazio aereo della Nato in Estonia, Lettonia e Lituania. Come riferisce il quotidiano “Frankfurter Allgemeine Zeitung”, la Germania assume il pattugliamento dello spazio aereo dell'Alleanza atlantica nel Baltico dalla Francia e schiererà i propri caccia presso la base aerea di Amari in Estonia. Ad aprile prossimo, la “Richthofen” verrà avvicendata dalla 74ma squadriglia tattica dell'aeronautica tedesca. Estonia, Lettonia e Lituania non dispongono di proprie forze aeree. Pertanto, dal 2004, è la Nato a garantire la sicurezza dello spazio aereo dei tre paesi dalle basi di Amari e Siauliai in Lituania con l'operazione “Air Policing Baltikum”.La Germania assume oggi il compito per la seconda volta dopo averlo già svolto tra il settembre del 2019 e l'aprile del 2019. (Geb)