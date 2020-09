Scuola: no a mascherina al banco se c’è distanziamento, raggiunto accordo sul trasporto pubblico (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A sottolineare l’importanza di ricominciare le lezioni il 14 settembre, in massima sicurezza, è tornato ieri sera il ministro della Salute, Roberto Speranza, che a "Presa Diretta" su Rai3, ha ribadito la necessità di "ricostruire un rapporto organico tra Servizio sanitario nazionale e scuola. Non dobbiamo lasciare soli presidi e docenti. Dobbiamo stare al loro fianco". Il ministro ha poi detto che per gestire la pandemia nei prossimi mesi "non basterà un'ordinanza del ministro o della Regione o un Dpcm, ma ci sarà bisogno di un grande patto nel Paese". Per questo motivo, per affrontare i prossimi mesi "difficili", "serve tenere alto il livello di attenzione". (segue) (Rin)